ESN : Numeum s’étoffe et précise ses priorités

Numeum, qui réprésentent les ESN et éditeurs de logiciels en France, a précisé sa feuille de route et élu de nouveaux administrateurs. Qui sont-ils ?

Numeum, organisation née en 2021 de la fusion de Syntec Numérique et Tech in France, a précisé sa feuille de route et élu de nouveaux administrateurs.

Co-présidée par Godefroy de Bentzmann et Pierre-Marie Lehucher, Numeum s’organise en deux collèges : les entreprises de services du numérique (ESN) et les sociétés d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT), d’une part, les éditeurs de logiciels et plateformes, d’autre part.

Au total, ce sont 36 administrateurs élus qui siègent au conseil d’administration de Numeum dorénavant. Les 10 nouveaux élus lors de l’assemblée générale du 23 juin 2022 sont :

Collège éditeurs de logiciels et plateformes :

– Arnault Billy (Cegedim)

– Guillaume Buffet (U Change)

– Françoise Farag (Salvia Développement)

– Katya Lainé (Talkr.ai)

– Bernard Ourghanlian (Microsoft France)

Collège ESN et ICT :

– Jonathan Amar (Deletec)

– Marine Brogli (DPO Consulting)

– Benoît Darde (Wavestone)

– Hubert Giraud (Capgemini)

– Marc Palazon (Smile)

L’assemblée générale a également été l’occasion de préciser la feuille de route de l’organisation.

Formation et responsabilité numérique

Les co-présidents de Numeum, MM. de Bentzmann (Devoteam) et Lehucher (Berger-Levrault), ont été récemment reconduits dans leur fonction pour une année supplémentaire.

Ils ont déclaré :

« Numeum agit depuis un an déjà pour mettre le numérique au service de l’humain, en se concentrant sur ses priorités stratégiques : formation, reconversion et numérique responsable. Dans un contexte où les enjeux numériques sont de plus en plus discutés à Bruxelles, nous sommes également plus que jamais déterminés à porter la voix du numérique et les opportunités de croissance et de développement qu’il représente, au niveau européen. »

Les 3 priorités de Numeum pour l’année à venir sont donc :

– La formation/reconversion et les métiers technologiques de demain

– L’Europe face aux enjeux du secteur numérique

– La réduction de l’impact environnemental du numérique