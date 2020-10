ESN : SCC France nomme Sébastien Vandervannet pour diriger les opérations

SCC renforce sa structure française avec la création d’une direction des opérations.

A la tête de cette nouvelle direction, Sébastien Vandervannet aura la charge « d’optimiser la gestion de la supply chain du groupe pour fluidifier le déroulement des opérations. » indique un communiqué. Il interviendra sur les volets achats, IT, logistique et l’administration des ventes.

Agé de 42 ans, Sébastien Vandervannet était précédemment directeur des opérations Assurance et membre du Comité Exécutif de Malakoff Humanis Membre du Comité Exécutif, il occupe donc une place stratégique et veille à accompagner SCC France dans sa croissance tout en améliorant l’efficience organisationnelle et la qualité de service délivrée aux clients. Pour mener à bien sa mission.

Il intègre le comité exécutif.

« Son recrutement va nous permettre de fluidifier notre Supply Chain et franchir dès la fin de l’année la barre des 1,7 MdE de chiffre d’affaires. » indique Didier Lejeune, Président de SCC France.

