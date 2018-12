Essential, la société d’Andy Rubin, s’offre la start-up à l’origine de Newton

CloudMagic, une startup basée à Palo Alto et à Bangalore en Inde, est entrée dans l’escarcelle d’Essential Products, la start-up d’Andy Rubin.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Une start-up en perte de vitesse

Cette acquisition intervient près de quatre mois après que CloudMagic ait annoncé la fermeture de son application de messagerie phare, Newton, marquant la fin du service par abonnement après cinq ans d’existence.

Pourtant lancé en 2013, CloudMagic s’est imposé comme un acteur majeur dans le domaine du courrier électronique sur toutes les plateformes grâce à Newton.

En 2016, le produit a même été relancé sous le nom de Newton Mail, en tant qu’application de messagerie payante par abonnement annuel s’élevant à à 49,99 dollars par an. Newton Mail a rapidement acquis une place de choix avec plus de 40 000 abonnés payants.

Trop peu face aux poids lourds que sont Microsoft et Google. Ainsi, l’app a été fermée en septembre 2016.

Une probable intégration de Newton

Rohit Nadhani, fondateur de CloudMagic, a reconnu que Newton Mail n’avait pas réussi à décoller et qu’il avait donc été contraint de prendre la décision de fermer l’application.

On peut penser que l’app va renaitre de ses cendres et qu’elle sera intégrée dans les offres matérielles d’Essential, via la prochaine itération de son téléphone ou le hub MIA.

Pour Essential, l’année 2018 devra rapidement être oubliée.

La société aurait abandonné l’idée d’un successeur à son téléphone Essential PH1 et un rapport d’octobre suggère qu’elle a licencié près de 30 % de ses effectifs.

Mais, Essential entend bien rebondir avec un nouveau terminal mobile qualifié d’appareil « anti-smartphone ». Doté d’un petit écran et exploitant l’intelligence artificielle (IA), il fonctionnerait sur le principe des commandes vocales.