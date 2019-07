Etats-Unis vs Huawei : Donald Trump fait marche arrière

S’il fallait retenir un vainqueur du sommet du G20 qui se déroulait au Japon, c’est Huawei.

Le groupe chinois était au cœur de l’entretien Xi Jinping et Donald Trump qui a annoncé qu’il autorisait à nouveau les entreprises américaines à poursuivre ou nouer des relations commerciales avec lui.

….amounts of agricultural product from our great Farmers. At the request of our High Tech companies, and President Xi, I agreed to allow Chinese company Huawei to buy product from them which will not impact our National Security. Importantly, we have opened up negotiations…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 juin 2019