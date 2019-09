Etats-Unis vs Huawei : Microsoft plaide pour Windows

Brad Smith monte au front. Dans une interview à la BBC, le président de Microsoft a appelé les Etats-Unis à modérer la guerre diplomatico-commerciale qui l’oppose à la Chine afin de continuer à fournir son système d’exploitation Windows pour les ordinateurs de Huawei.

« Certains problèmes peuvent nécessiter des approches autour de la 5G, mais il convient de se demander si c’est la bonne approche pour tout l’équipement qu’une entreprise donnée pourrait fabriquer. » indique Brad Smith pour mieux souligner qu’il réfutait l’idée « que la sécurité d’un pays ( ndlr : les Etats-unis) soit compromise par le fait que des personnes puissent utiliser notre service de recherche ou nos applications de productivité, comme Outlook ou Word. »

Le président de Microsoft affirme que de nombreuses sociétés ont demandé des autorisations au département américain du Commerce pour poursuivre leur relation commerciale avec Huawei. Cependant, une information de Reuters, diffusée fin août, affirmait que aucune des 130 demandes n’avait reçue de réponse favorable.

« Nous n’avons pas une activité aussi importante en Chine que certaines autres entreprises du secteur seulement 1,8% des revenus de Microsoft sont générés en Chine. En même temps, nous sommes inquiets de l’impact », déclare-t-il en évoquant le risque de ne plus pouvoir faire travailler ensemble ses équipes de chercheurs composées de chinois et d’autres nationalités.

Huawei est déjà confronté à cette politiques restrictive. Le groupe de Shenzen vient de lancer sa nouvelle gamme de smartphones Mate – 30 et 30 Pro – sans les services de Google et l’accès à sa plateforme d’applications.

« .

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.