Etats-Unis vs Huawei : Trump maintient une pression 5G sur l’Europe

L’administration Trump continue de manier le chaud et le froid dans ses relations avec Huawei.

Après avoir accordé un délai de 90 jours pour trouver un accord de sortie de crise, Mike Pompeo, le secrétaire d’État américain, a remis la pression sur ses alliés européens à l’occasion d’une visite diplomatique en Allemagne.

The U.S. and Germany have a strong and enduring friendship — and we do ask more of our friends and Allies. Increased defense investment and the protection of energy security and diversity are not only key to European security, but also to global security and the @NATO Alliance. pic.twitter.com/ozwFlXAHb5

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 31 mai 2019