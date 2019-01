Étude : pour des raisons de coût, les entreprises s’orientent vers le multicloud

Effectuée auprès de plus de 300 cadres techniques et commerciaux, l’enquête de Kentik démontre que beaucoup d’entreprises associent Amazon Web Services, Google Cloud Platform et Microsoft Azure dans des déploiements multicloud. Un choix justifié pour des raisons de coût mais aussi de sécurité.

Plutôt Amazon Web Services ou Microsoft Azure pour vos infrastructures Cloud ? C’est la question qu’a posée le cabinet d’études Kentik à des centaines de cadres techniques et commerciaux lors du récent salon AWS re: Invent de novembre.

La réponse est complexe puisque s’ils sont 97 % à expliquer que leur entreprise utilise AWS, ils sont dans le même temps 35 % à révéler que leur infrastructure inclut aussi Azure. Ils sont aussi 24 % à combiner AWS et Google Cloud Platform. Au total, ils sont 40 % à utiliser deux services Cloud différents, et ils sont même 18 % à en combiner trois !

Pourquoi ce choix du multicloud ? Essentiellement pour des raisons de coût. Ils sont 30 % à estimer que le point le plus important dans le cloud computing reste la gestion des coûts, et c’est un argument défendu à tous les échelons, des plus hauts dirigeants aux développeurs et ingénieurs. Plus particulièrement la sécurité des environnements Cloud avec des factures qui peuvent très vite s’alourdir, et plus d’une entreprise sur deux possède un outil de surveillance de son Cloud.

