En 2012, le Big Data était un concept naissant qui créait le buzz dans les revues informatiques et les sites spécialisés : l’avènement de technologies de traitement ultra-performantes permettait d’espérer une analyse systématique et en temps réel de l’immense potentiel de données détenues par les entreprises.

D’abord cantonné à la sphère informatique, le concept s’est aujourd’hui démocratisé et intéresse désormais les décideurs opérationnels (managers marketing, logistiques, RH, financiers…), aux premières loges dès qu’il s’agit d’analyser les données des clients, des business units, des flux financiers…

Le Congrès Big Data Paris, fort d’une première édition réussie en 2012 (600 participants), a décidé d’accompagner cette évolution en 2013 : aux présentations théoriques et technologiques s’ajouteront de nombreux témoignages métiers, axés sur les retours d’expérience des pionniers du Big Data, ces managers qui ont décidé de faire de leurs données un atout décisif dans la course à la croissance. Que ce soit en conférence plénière ou en ateliers projets, des présentations de projets se succéderont, liant le concret à la théorie, l’économique au technologique.

Autre temps fort du congrès : l’exposition, qui offrira aux acteurs du Big Data une opportunité unique de présenter leurs solutions et de rencontrer leurs partenaires et clients. A cet effet, de nouveaux services seront proposés aux visiteurs du salon : un programme de rendez-vous d’affaires d’une part, avec la possibilité de s’inscrire en ligne pour profiter d’un contact privilégié avec un interlocuteur choisi, et une série d’ “ateliers produits” d’autre part, avec des présentations de produits réalisées par les fournisseurs au cœur de l’exposition. Enfin la datavisualisation sera mise à l’honneur lors de sessions spécialement dédiées aux démos.

Conférence, exposition, rendez-vous d’affaires, ateliers, relations presse… le congrès Big Data Paris s’étoffe en 2013 pour vous accueillir encore plus nombreux, et d’horizons divers: un effort particulier sera porté sur l’international, à la fois dans les profils visiteurs et pour les exposants/speakers.

Véritable caisse de résonance des progrès du Big Data en France et à l’international, le congrès Big Data Paris s’est imposé comme le rendez-vous de référence pour tous les acteurs de la filière.

Venez nombreux y découvrir les nouveaux développements du marché !

Site internet: http://www.bigdataparis.com