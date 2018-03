Rendez-vous incontournable des jeunes diplômés et des cadres débutants ou expérimentés, le salon Top recrutement se déroulera le 22 mars à l’espace Grande Arche de la Défense.

Plus de 300 recruteurs seront présents pour rencontrer des candidats aux profils diversifiés : ingénieur informatique, chef de projet IT, développeur, consultant BI/Big Data, consultant MOA, programmeur FAO, ingénieur IT…

Un village Ingénieurs et techniciens

Le salon propose un village dédié aux ingénieurs et techniciens sur lequel de nombreux profils IT et du numérique sont recherchés. Des recruteurs tels que Akka technologies, la RATP, le GIG, Ingéliance, PMO groupe Orlade vous attendent. De nombreux postes sont à pourvoir ! Découvrez-les dès à présent sur notre site internet www.emploi-pro.fr/salon-emploi/ rubrique Liste des exposants.

Des conférences et ateliers de coaching seront proposés gratuitement tout au long de la journée pour apprendre à « marketer » sa recherche d’emploi, construire son pitch, se valoriser sur le web…

Le salon Top recrutement, c’est également 3 autres villages :

Experts en assurance, banque, finance

Fonctions managériales et commerciales

Handicap

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien ici