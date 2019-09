Exchange Server 2010 : Microsoft prolonge le support jusqu’en octobre 2020

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

» Certains d’entre vous sont en train de mettre à niveau une version plus récente d’Exchange Server sur site ou d’effectuer des migrations plus transformatrices vers le cloud avec Office 365 et Exchange Online. Avec cela à l’ esprit, nous étendons fin du soutien au 13 Octobre 2020 pour donner aux clients Exchange Server 2010 plus de temps pour terminer leurs migrations. Cette extension s’aligne également sur la fin de la prise en charge d’Office 2010 et de SharePoint Server 2010. » explique Microsoft.

Le support était jusqu’à présent prévue jusqu’au 14 janvier 2020.

« Après le 13 Octobre 2020, Microsoft ne sera plus fournir un soutien technique aux problèmes qui peuvent survenir , y compris: corrections de bugs pour les problèmes qui sont découverts et qui peuvent influer sur la stabilité et la facilité d’ utilisation du serveur, des correctifs de sécurité pour les vulnérabilités qui sont découverts et qui peuvent faire le serveur vulnérable aux violations de la sécurité et aux mises à jour de fuseau horaire. » indique le communiqué.

Microsoft préconise trois scénarios.

Pour rappel, la fin de support signifie que l’éditeur n’assure plus de services pour les Situations suivantes :

Support technique pour les problèmes pouvant se produire ;

Correctifs de bogues pour les problèmes découverts et susceptibles d’avoir un impact sur la stabilité et l’utilisation du serveur ;

Correctifs de sécurité pour les vulnérabilités découvertes et susceptibles de rendre le serveur vulnérable aux violations de sécurité ;

Mises à jour de fuseau horaire.