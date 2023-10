Exclusive Networks : Frédéric Dufour est nommé DG pour la France

Entré chez Exclusive Networks en 2007, Frédéric Dufour est le nouveau directeur général de la filiale française.

A 53 ans, il était précédemment directeur de la stratégie et de la transformation de distributeur mondial de solutions et de services de cybersécurité.

« Après 16 ans chez Exclusive Networks, c’est un honneur d’être nommé directeur général France. J’ai à cœur de participer à la réalisation des objectifs fixés par le Groupe, à savoir conforter sa place de leader sur le marché français. » déclare Frédéric Dufour, directeur général d’Exclusive Networks France dans un communiqué.

Après avoir développer la partie MSSP (Managed Security Service Provider) ) et opérateurs durant 10 années ( 2007-2017), il a piloté l’activité commerciale en France au cours des 6 années suivantes, jusqu’en 2023.

« Nos activités en France constituent le fondement de l’entreprise et restent aujourd’hui l’un des marchés les plus importants et les plus clés pour nos activités mondiales. Le fait que Frédéric ait gravi les échelons en 16 ans pour diriger cette entreprise et l’amener à la prochaine phase de succès témoigne de l’esprit de notre entreprise et de sa quête incessante de réussite », commente Laurent Daudré-Vignier, Regional VP South Europe à qui Frédéric Dufour continuera de rendre compte.