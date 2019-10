Exodus 1s : HTC dégaine un deuxième smartphone « spécial blockchain »

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Bitcoin, ether, litecoin, binance coin ou bitcoin cash ? Autant de cryptomonnaies qui permettent d’acquérir, auprès de HTC, l’Exodus 1s.

Le groupe taïwanais accepte aussi les paiements en euros pour ce qui est son deuxième smartphone « spécial blockchain ».

Le premier, nommé Exodus 1, est commercialisé depuis un an et actuellement accessible à 759 € TTC.

L’Exodus 1s est dans une gamme de prix nettement inférieure : 219 € TTC.

La fiche technique s’en ressent : écran 5,7 pouces HD+, processeur Snapdragon 435, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, capteur photo de 13 mégapixels au dos comme en façade, batterie 3 000 mAh et 4G Catégorie 6.

L’Exodus 1 embarque pour sa part un écran 6 pouces Quad HD+, un Snapdragon 845, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, des capteurs de 12 et 16 mégapixels au dos et deux fois 8 mégapixels en façade, une batterie 3 500 mAh et la 4G Catégorie 18.

L’Exodus 1s a la particularité de pouvoir exécuter un nœud Bitcoin complet*. Il faut pour cela recourir à une carte microSD. HTC recommande un modèle 400 Go (non fourni).

On prendra en considération le fait que la blockchain Bitcoin pèse aujourd’hui environ 250 Go et s’alourdit en moyenne de 60 Go par an.

Le minage de bitcoins n’est en revanche pas disponible sur l’Exodus 1s. HTC affirme travailler sur des offres partenaires pour exploiter la puissance de calcul du smartphone.

* À défaut de pouvoir faire office de nœud Bitcoin, l’Exodus 1 permet à l’utiliser de gérer ses clés de chiffrement. Ce à travers l’environnement sécurisé Zion, qui sert aussi à exécuter le code des applications tierces.

Photos d’illustration © HTC