Expérience employé : une priorité contrariée des DSI ?

Avec la bascule vers le travail hybride (à distance et en présentiel), améliorer l’expérience des équipes est une priorité. Mais les budgets et les outils existants peuvent freiner les ambitions dans ce domaine. C’est ce que montrent les résultats d’une enquête* internationale menée par Forrester Consulting pour l’éditeur de logiciels Elastic.

1 000 dirigeants et responsables informatiques ont été interrogés.

La majorité pense qu’investir dans l’humain et le travail hybride améliore la capacité d’adaptation de l’entreprise dans son ensemble.

Les priorités business consistent dorénavant à :

– Adapter l’offre à l’évolution du marché (pour 67% des répondants)

– Accélérer la numérisation de l’activité (59%)

– Améliorer l’expérience client (54%)

– Renforcer la conformité (52%)

– Améliorer l’expérience employé (41%)

Toutefois, les réductions budgétaires des 12 derniers mois limitent la marge de manoeuvre, pour 57% du panel. Ils sont plus nombreux encore (60%) à déclarer ne pas disposer des politiques et des technologies nécessaires pour soutenir les télétravailleurs.

Informatique héritée

Pour beaucoup, le défi consiste à mettre à niveau les compétences et à renforcer la sécurité IT, tout en optimisant les coûts.

Mais les obstacles sont nombreux. Les plus souvent cités concernent des problèmes de qualité des données (intégration, nettoyage, gouvernance…) cités par 48% des répondants (56% en France). L’informatique héritée (Legacy IT), la dette technique (40%, 46% dans l’Hexagone), et la résistance au changement (30% globalement, 25% en France) suivent.

En outre, 59% (39% en France) déclarent que leur organisation « se maintient à flot » après des mois de crise sanitaire. Plus préoccupant, 33% (59% en France) disent fonctionner en mode « survie ». En revanche, 8% (2% en France) sont en forte croissance.

* source : Forrester Consulting pour Elastic « The Changing Role of the IT Leader ». Enquête menée en janvier et février 2021.Où ? En France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Etats-Unis, Chine, Inde, Japon, Singapour et Australie.