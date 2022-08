Externalisation IT : les offres « as-a-service » dynamisent l’Europe

Le marché européen de l’outsourcing informatique reste dynamique, malgré la pression inflationniste, relève Information Services Group (source : ISG Index 2Q 2022 – EMEA).

Au deuxième trimestre 2022, la valeur annuelle combinée des contrats* d’externalisation IT (services managés classiques et offres cloud « as-a-service ») a atteint 7,6 milliards de dollars (Md$) en EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Certes, le marché a sensiblement reculé de -0,5% par rapport au trimestre précédent. Mais il a progressé de 18% en glissement annuel.

Le mouvement s’accompagne de mega-contrats.

Six méga-contrats de 100 M$ et plus

Les services managés ont pesé 3,9 Md$ dans la région. Un chiffre en repli de 3% d’un trimestre à l’autre, mais en croissance de 10% en glissement annuel. Dans le détail : l’externalisation des activités informatiques (ITO), à 2,9 Md$, a gagné 1% en un an et 4% en un trimestre. L’externalisation des processus d’affaires (BPO), de son côté, a bondi de 47% à 968 millions $ en glissement annuel, mais a reculé de 1% d’un trimestre à l’autre.

Dans l’ensemble, 243 contrats de services gérés ont été attribués au second trimestre (+7% en un an, mais -7% par rapport au premier trimestre). Aussi, « six méga-contrats [d’une valeur de 100 millions de dollars ou plus chacun] ont été signés ce trimestre, soit le plus grand nombre en un trimestre depuis plus de cinq ans », a déclaré Steve Hall, president d’ISG EMEA.

Sur le plan géographique, la France, le Benelux et l’Europe du Sud ont publié des croissances à deux chiffres dans les services managés d’une année à l’autre.

La hausse des contrats cloud est elle aussi remarquable.

Prime aux hyperscalers cloud

Sur le trimestre, la valeur de contrats cloud « as-a-service » a atteint 3,8 Md$ (+27% en un an, mais -3% par rapport au T1 2022), rapporte la société d’analystes.

A lui seul, le segment des infrastructures en tant que service (IaaS) a bondi de 30% en glissement annuel pour atteindre 2,8 Md$. Quant au segment du logiciel en tant que service (SaaS), il a progressé de 19% en un an à 962 millions $. En revanche, les deux segments ont tous deux reculé par rapport au trimestre précédent de 3 et 4%, respectivement.

Du côté des fournisseurs cloud, trois hyperscalers – Amazon Web Services (AWS), Azure (Microsoft) et Google Cloud – captent l’essentiel de la croissance.

* L’ISG Index EMEA mesure les contrats d’externalisation IT d’une valeur annuelle de 5 millions $ ou plus chacun .

