Externalisation IT : le grand succès du cloud et des services gérés

La valeur des contrats d’externalisation informatique a gagné du terrain de janvier à mars 2021, a relevé la société d’analystes Information Services Group (ISG).

Au premier trimestre 2021, la valeur annuelle combinée des contrats d’externalisation IT a atteint 17,1 milliards de dollars dans le monde. La hausse est de 11% par rapport à la même période l’an dernier, et de 4% en un trimestre (source : ISG Index 1Q 2021).

Après le repli observé au printemps 2020 lors de la première phase de la crise sanitaire, le marché de l’externalisation IT a retrouvé le chemin de la croissance.

« La demande s’est améliorée régulièrement au cours des trois derniers trimestres », a déclaré Steve Hall, associé et président d’ISG. « Les carnets de commandes se remplissent avec la levée progressive de restrictions liées à la pandémie, et la poursuite de projets de transformation numérique considérée comme un impératif commercial par les entreprises. » Les fournisseurs, de leur côté, « s’efforcent de répondre à ce besoin en se concentrant sur la modernisation dans le cloud, l’optimisation des coûts et en aidant les clients à se doter d’opérations résilientes et agiles », a ajouté l’analyste.

Dans ce contexte, l’ensemble du marché a progressé.

IaaS, SaaS, ITO et BPO dynamiques

La valeur de contrats cloud « as-a-service » a atteint 9,9 milliards de dollars sur le trimestre (+15%). A lui seul, le segment infrastructure en tant que service (IaaS) a progressé de 18% en glissement annuel pour atteindre 7,2 milliards de dollars, tandis que le segment logiciel en tant que service (SaaS) s’est étoffé de 7% à 2,7 milliards de dollars.

Les contrats d’outsourcing traditionnel ou services managés, eux, ont augmenté de 7% à 7,2 milliards de dollars globalement. L’externalisation des activités informatiques (ITO) s’est maintenue (+1% à 5,8 Md$). Et l’externalisation des processus d’affaires (BPO) a bondi de 43% (à 1,4 Md$), portée par la forte demande de secteurs industriels.

Qu’en est-t-il en Europe ?

Dans la zone EMEA, le marché de l’externalisation IT a atteint 6 milliards de dollars au premier trimestre 2021. ce chiffre est en hausse de 20% par rapport à l’année précédente.

Les contrats cloud et les services gérés classiques sont tous deux dynamiques. Ainsi, la valeur des contrats « as-a-service » négociés dans la région EMEA a augmenté de 16% (à 2,5 Md$), les services managés de 23% (à 3,5 Md$), grâce à la demande forte d’applications, développement, maintenance (ADM) et de gestion d’infrastructures techniques.