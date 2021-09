Sécurité cloud : F5 va acquérir Threat Stack pour 68 M$

F5, fournisseur de solutions de sécurité réseau et livraison d’applications, a annoncé la signature d’un accord portant sur l’acquisition pour 68 millions $ de Threat Stack.

L’entreprise basée à Boston (Massachusetts) a développé une plateforme de sécurité des charges de travail dans le cloud. Son approche de la détection « proactive » a suscité l’intérêt d’investisseurs. Depuis sa création en 2012, Threat Stack a levé plus de 70 millions $, dont 45 millons $ en série C en 2017 auprès de F-Prime Capital Partners et Eight Roads Ventures, entre autres.

Supervision et détection en temps réel

Les capacités d’observabilité, d’identification et détection en temps réel de Threat Stack sur l’ensemble de la pile d’infrastructure cloud viendront enrichir les solutions de protection des applications et des interfaces de programmation (API) développées de F5.

Selon F5, les entreprises perdent plus de 100 milliards de dollars par an à la suite d’attaques ciblant les expériences numériques dans lesquelles les applications jouent un rôle central.

« Les applications sont l’épine dorsale des entreprises aujourd’hui, et leur protection est essentielle pour nos clients », pour entreprises et fournisseurs de services, a déclaré Haiyan Song, vice-présidente exécutive de la sécurité chez F5. « Threat Stack apporte une technologie et des talents [Ndlr : dirigée par Brian Ahern, Threat Stack emploie une centaine de personnes actuellement] qui renforceront les capacités de sécurité de F5 et notre vision des applications adaptatives avec une observabilité plus large du cloud et des informations de sécurité exploitables pour les clients ».

L’acquisition de Threat Stack par F5 devrait être finalisée d’ici la fin d’année 2021. La transaction intervient moins d’un an après le rachat de Volterra pour 500 millions $. L’objectif était alors de créer une plateforme de sécurité applicative, de la périphérie du réseau (edge) aux clouds multiples.