Facebook : 240 000 dollars de salaire médian annuel

Le salaire médian des employés de Facebook était l’un des plus élevés du S&P 500 en 2017. La rémunération totale de Mark Zuckerberg, elle, a bondi de 55% en un an.

Le salaire médian des employés à temps plein de Facebook, primes et bonus inclus, a atteint 240 430 dollars en 2017, relève le Wall Street Journal. Le quotidien économique a étudié un document remis par Facebook au régulateur américain des marchés financiers (Securities and Exchange Commission – SEC).

En 2017, Mark Zuckerberg, fondateur et directeur général (CEO) de Facebook, a reçu un salaire de base d’un dollar symbolique, mais pas de bonus ou d’attribution de titres (equity rewards). En revanche, le milliardaire a bénéficié d’avantages en nature conséquents pour assurer sa sécurité et effectuer des déplacements en avion privé.

Autant d’éléments qui impactent à la hausse la rémunération totale du dirigeant trentenaire. Alors qu’en 2012, elle était de 2 millions de dollars. En 2017, elle a atteint 8,85 millions de dollars, dont 7,3 millions en sécurité et 1,5 million en voyages.

« Pay ratio »

Cette somme (8,85 millions de dollars) a augmenté de 55% en un an. Elle est près de 37 fois supérieure au salaire médian des employés à temps plein du réseau social.

L’entreprise a communiqué ce « pay ratio » dans le cadre d’une disposition, entrée en vigueur cette année, de la loi Dodd-Frank. Cette disposition impose aux entreprises cotées de comparer la rémunération de leur dirigeant avec le salaire médian des employés.

Facebook fait partie des entreprises proposant aux ingénieurs et aux développeurs les salaires les plus élevés de la Silicon Valley. Par ailleurs, la société propose, à ce jour, le deuxième salaire médian le plus élevé des entreprises du S&P 500 ayant transmis leur déclaration (proxy statement) à la SEC, rapporte le Wall Street Journal. Jusqu’à présent, seule la société Incyte (biotech) fait mieux avec un salaire médian de plus de 253 000 dollars…

crédit photo : Pixabay via Pexels.com / license CC0