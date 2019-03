Facebook Coin, future cryptomonnaie de la galaxie Facebook

Basée sur la Blockchain, « Facebook Coin » devrait permettre d’effectuer aux millions d’utilisateurs de l’écosystème Facebook des transferts d’argent via Whatsapp et Messenger.

Après Bloomberg, c’est au tour du New York Times de révéler que Facebook travaille sur un projet de cryptomonnaie basée sur la technologie Blockchain : le Facebook Coin.

L’idée n’est pas de créer un concurrent du Bitcoin et de spéculer sur sa valeur, mais bel et bien de se positionner comme un concurrent des banques traditionnelles en proposant au plus grand nombre un moyen simple et accessible pour effectuer des transferts d’argent ou des micro-paiements.

Facebook Coin cible les milliards d’abonnés à Whatsapp, Instagram ou encore Messenger.

Facebook Coin : un substitut aux banques traditionnelles

Ainsi, l’idée serait d’utiliser ces messageries ou ces réseaux sociaux pour effectuer les transferts, et ainsi éviter de passer par les circuits traditionnels. Le tout en garantissant un taux de conversion stable entre les principales monnaies.

Selon le New York Times, Facebook serait déjà en contact avec plusieurs plate-formes d’échanges de cryptomonnaies, tandis que les messageries Telegram et Signal travaillent sur des projets similaires, et les différentes solutions devraient arriver en 2020.

Dans cette perspective, la fusion des trois messageries de la galaxie Facebook – Messenger, WhatsApp et Instagram – annoncée début février prend un nouveau sens.

Embauche de 40 anciens salariés de PayPal

« Nous devons faire en sorte que les gens puissent communiquer entre les différents réseaux qu’ils utilisent ou mieux réaliser cette intégration afin de faciliter davantage de transactions et de liens » avait déclaré le patron de Facebook.

Facebook a embauché pas moins de 40 anciens membres de PayPal pour travailler dans son activité blockchain créée en mai 2018 et dirigée par David Marcus.

Ce dernier a occupé le poste de vice-président de Facebook Messenger. Précédemment, il avait été président de PayPal et membre du conseil d’administration de Coinbase…

