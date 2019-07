Facebook : le bouton « J’aime » dans le viseur de la justice européenne

Dans sa quête de données, Facebook collecte aussi celles qui concernent le bouton « J’aime » (Like) que l’on trouve sur la plupart des pages de sites web tiers, quelle que soit la thématique.

En effet, que le visiteur clique ou pas sur ce bouton, les données sont de toutes façons transmises au réseau social.

De fait, en terme de protection des données personnelles, la question de la responsabilité des sites qui ajoutent le fameux bouton se pose alors. Et en la matière l’Union Européenne a son avis.

Le 29 juillet, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a planché sur le sujet et a rendu sa décision : un site peut être rendu responsable de la collecte des données et de sa transmission à Facebook.

Il est donc nécessaire d’obtenir clairement le consentement de l’utilisateur lorsque le bouton est présent sur une page.

#ECJ : the operator of a website that features a #Facebook ‘Like’ button can be a controller jointly with Facebook in respect of the collection and transmission to Facebook of the personal data of visitors to its website https://t.co/BXuldkaxWx

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) July 29, 2019