Facebook : portait robot du salarié

Spécialisée dans l’intelligence artificielle, Diffbot a compilé des milliards d’informations disponibles en ligne pour donner un aperçu le plus précis possible des effectifs de Facebook.

Pour cela, cette start-up s’est appuyée sur la base de données Knowledge Graph et l’échantillon est de taille : 22 000 salariés.

33% de femmes chez Facebook

Dans ce rapport, publié par Zdnet.com, on découvre ainsi qu’il n’y a que 33% de femmes chez Facebook, et que l’âge moyen des employés se situe, sans grande surprise, entre 30 et 40 ans.

Seuls les département marketing et relations publiques sont majoritairement féminin (52%). A l’inverse, 79% des postes en ingénierie et développement sont occupés par des hommes.

Ces données, nées de croisement entre des centaines de sources, démontrent aussi que Facebook recrute d’abord chez Google et Microsoft, et beaucoup moins chez Twitter.

Stanford, palme d’or des cursus universitaires

Au palmarès des cursus universitaires qui ouvrent les portes du réseau social, c’est Stanford qui décroche la palme alors que Harvard n’est que 10ème.

D’un point de vue géographique, la grande majorité des employés de Facebook vivent aux États-Unis, et même en Californie, suivis de l’Inde et du Royaume-Uni.