Faille Intel : des processeurs sans défense ?

Mark Ermolov, Dmitry Sklyarov et Maxim Goryachy ont-ils trouvé la « faille ultime » dans les processeurs Intel ?

Le groupe américain les remercie, dans son bulletin de sécurité SA-00213, de lui avoir signalé la faille en question.

Leurs noms ne sont mentionnés que depuis quelques semaines, alors même que la publication du bulletin remonte à mai 2019.

La vulnérabilité (CVE-2019-0090) semble avoir fait l’objet d’un embargo à la hauteur de la menace qu’elle paraît représenter. Tout du moins au regard de la description qu’en font les trois chercheurs.

So, as Intel dropped embargo, now we can say: the Intel CSME boot ROM bug exists in all their chipsets and SoCs having x86 CSME MCU (except Ice Point and Comet Point).

Let’s find it together: pic.twitter.com/nPNHIWkrDi

— Mark Ermolov (@_markel___) February 11, 2020