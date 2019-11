Fibre : Altice n’est plus très loin de croquer Covage

Covage ne devrait plus échapper à Altice.

Le groupe de Patrick Drahi a conclu un accord d’exclusivité en vue de s’offrir cet opérateur d’infrastructure spécialisé dans la fibre.

L’échéance du 1er semestre 2020 est fixée pour finaliser l’opération, annoncée à 1 milliard d’euros en numéraire.

L’acquisition se fera via la branche SFR FTTH, chargée du déploiement dans les zones moyennement denses.

Altice mettra 465 millions d’euros sur la table.

Allianz Capital Partners, Axa Investment Managers et OMERS Infrastructure mettront la même somme. Ils possèdent à eux trois 49,99 % de SFR FTTH (participation prise il y a un an pour 1,8 milliard d’euros).

De la levée de dette – à hauteur de 70 millions d’euros – couvrira le reste de la transaction.

Covage était en vente au moins depuis le mois de février. Les fonds Cube Infrastructure et Partners Group le détiennent à parts égales. Le premier est entré en 2012 ; le second, en 2016.

L’opérateur revendique 2,4 millions de foyers sous contrat, dont 800 000 raccordés*. Il dispose de marchés dans le Calvados, dans l’Hérault, en Saône-et-Loire, en Savoie, en Seine-et-Marne… ou encore dans les Hauts-de-Seine.

Sur place, il poursuit le déploiement attribué à l’origine à Sequalum. Cette filiale de SFR (groupe Numericable à l’époque) avait pris un tel retard dans les travaux que le département avait préféré rompre le contrat.

SFR et Covage avaient signé, en juin 2018, un accord-cadre national permettant au premier de commercialiser ses offres sur l’ensemble des réseaux FttH (fibre jusqu’au domicile) du second.

* Ce qui portera le parc SFR à quelque 8 millions de logements sous contrat, dont environ 2,5 millions raccordés.

Photo d’illustration © nikkytok – Shutterstock.com

