FIC 2020 : Gallia veut être le réseau social de la filière cyber

Rendez-vous annuel de la filière cyber, le FIC est aussi le moment des annonces sur ses grands projets qui ambitionnent de la renforcer face à l’armada de concurrents extra communautaires.

C’est ainsi que Jean-Noel de Galzain, président de l’association professionnelle Hexatrust a profité de la conférence plénière pour annoncer l’initiative Gallia, « une plateforme collaborative pour faire émerger une Communauté de la Cyber, la faire travailler ensemble, et l’interconnecter avec les professionnels du numérique, des métiers, et l’ensemble des talents ou utilisateurs intéressés par le sujet. »

[Lancement du #FIC2020] annonce de @JNdeGALZAIN Président @Hexatrust du projet Gallia #projetgallia la future plateforme collaborative de la FrenchCyber au @FIC_eu dans les cadre des grands projets du CSF pic.twitter.com/IhgzcyTBJs — HEXATRUST (@Hexatrust) January 29, 2020

Pour créer le « réseau social de la filière cyber », Hexatrust s’est associée à l’ACN (Alliance pour la Confiance Numérique) , une autre association professionnelle. Première étape : « la mise en place d’un groupe de travail composé de personnalités représentatives de l’écosystème en vue de créer le réseau Gallia future plate-forme numérique destinée à fédérer la communauté de la cybersécurité française. »

La décision a été prise suite à des travaux menés par Hexatrust et l’ACN au sein du groupe « Cybersécurité et sécurité de l’IoT » piloté par M de Galzain au sein du Comité Stratégique de Filière Industries de sécurité (CSF).

« Outre sa vocation à réunir les acteurs français de la filière Cyber, individus et organisations représentatives (administrations, associations d’industriels et d’utilisateurs, clusters, pôles, campus, écoles communautés d’experts…), Gallia permettra de participer à des groupes de discussions, d’utiliser des espaces collaboratifs de travail, ouverts ou confidentiels, et plus généralement de référencer l’ensemble des formations, des informations et des offres de confiance de la filière » indique Hexatrust.

Aucune date de lancement n’est communiquée mais les inscriptions sont ouvertes sur le site Hexatrust.