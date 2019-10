Fin du support de Windows 7 : Microsoft avertit aussi les pros

Vous utilisez Windows 7 Professionnel ? Une notification pourrait bientôt apparaître pour vous rappeler que le système d’exploitation arrive en fin de vie.

Microsoft avait commencé à diffuser cette alerte en avril sur les systèmes équipés de Windows 7 édition Familiale.

Certains postes sous Windows 7 Pro ne recevront pas la notification. En l’occurrence, ceux joints à un domaine ou installés à partir de programmes de licence en volume.

Les éditions Entreprise et Serveur sont également exclues.

Aussi longtemps que l’utilisateur ne cochera pas la case « Ne plus me le rappeler », la notification apparaîtra « au maximum une fois par mois » jusqu’à la fin de l’année 2019.

Microsoft avait opté pour le même rythme avec Windows XP, arrivé en fin de vie le 8 avril 2014.

Pour Windows 7, l’échéance est fixée au 14 janvier 2020. Au-delà, il y aura la solution des mises à jour de sécurité étendues… moyennant paiement, sauf dans certains cas.

Photo d’illustration © Microsoft

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.