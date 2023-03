FinOps : 4 certifications qui valorisent votre expertise

Les certifcations de la FinOps Foundation et d’hyperscalers cloud peuvent distinguer les compétences et doper les parcours d’ingénieurs et profils IT.

Les entreprises se livrent concurrence pour attirer et retenir les professionnels qui leur permettront de contrôler et optimiser les coûts de services cloud.

Les certifications FinOps (ou finance opérationnelle et cloud) permettent à ces profils de valider des compétences parmi les plus recherchées du marché.

Elles constituent un levier de progression de carrière et font partie des critères d’embauche de 9 responsables du recrutement sur 10.

Les expertises et savoirs certifiés distinguent des professionnels à forte appétence technique – ingenieurs, responsables technologiques, acheteurs IT – aux yeux du marché.

4 certifications de la FinOps Foundation à Microsoft Azure

Voici 4 certifications qui peuvent impacter à la hausse la rémunération de professionnels :

1. FinOps Certified Practitioner (FOCP) >

La certification FinOps Certified Practitioner est accréditée par la FinOps Foundation, elle même membre de la Linux Foundation. Le sésame permet aux professionnels certifiés de valider leurs connaissances des fondamentaux FinOps : pratiques d’optimisation de services du cloud public, arbitrage entre coûts et performances, cycle de vie et adaptation aux objectifs commerciaux.

Ingénieurs FinOps et DevOps, directeurs des systèmes d’information (DSI ou CIO en anglais) et des tecthnologies (CTO) ou encore responsables des achats IT font partie des professionnels ciblés. La certification est valable deux ans.

Le « pack » inclut des modules de formation, des ressources en ligne et l’examen.

Coût de l’offre : 599 USD

2. AWS Solutions Architect — Associate Professional >

La certification AWS Solutions Architect – Professional valide l’expertise technique avancée de professionnels en matière d’optimisation des coûts, des performances et de la sécurité de solutions et services s’appuyant sur l’infrastructure cloud de la filiale d’Amazon.

Coût de l’examen : 300 USD

3. Google Professional Cloud Architect >

Planifier et déployer des solutions cloud d’infrastructure, en gérer le provisionnement et la fiabilité, optimiser les processus et les coûts… Les titulaires de la certification Professional Cloud Architect témoignent de leur capacité à tirer parti des technologies Google Cloud, sans grever les budgets.

Coût de l’examen : 200 USD

4. Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert >

La certification Azure Solutions Architect Expert valide la capacité de profils techniques expérimentés à concevoir des solutions d’identité, de gouvernance et de monitoring, stockage de données, de continuité d’activité et de services d’infrastructure via le cloud Azure. Elle témoigne, par ailleurs, de la capacité des professionnels certifiés à conseiller les parties prenantes – développeurs, administrateurs, équipes financières…. – à répondre aux exigences stratégiques en s’appuyant sur des solutions basées sur le cloud Azure.

Coût de l’examen : 165 USD

