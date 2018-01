Sécurité IT: FireEye conquis par l’expertise big data de X15 Software

Fournisseur de solutions de sécurité IT, FireEye acquiert X15 Software, qui a développé une plateforme Big Data temps réel et une console de supervision multicloud.

Big Data et Machine Learning s’imposent comme des composantes clés de la sécurité des systèmes d’information. Ils sont devenus essentiels dans l’analyse des comportements et des signaux faibles afin de mieux repérer les failles et agissements déviants et/ou malveillants, tout en évitant un afflux d’alertes inutiles.

Dans cette perspective, l’éditeur américain de solutions de sécurité FireEye vient d’annoncer l’acquisition de X15 Software pour un montant de 20 millions de dollars. La somme est répartie entre l’émission d’actions (15 millions de dollars ) et du cash (5 millions).

Créée en 2013 et forte de 20 employés répartis entre la Californie et l’Inde, X15 Software a créé une plateforme Big Data temps réel capable d’ingérer, de requêter et d’analyser les volumétries exponentielles générées par les équipements informatiques.

Ses capacités temps-réel sont particulièrement bien adaptées aux besoins analytiques dans le domaine de la sécurité.

X15 Software a également développé une console de sécurité multicloud permettant un pilotage centralisé de la sécurité des solutions on premises, hybrides ou cloud public avec un support des clouds d’Amazon (AWS), Microsoft (Azure), Google et Oracle.

L’acquisition de X15 Software viendra probablement à terme renforcer le potentiel de la plateforme d’automatisation et surveillance de la sécurité Helix de FireEye, introduite début 2017 sur le marché.

Spécialiste de la détection précoce des cyberattaques, l’éditeur monte régulièrement des opérations de croissance externe : Mandiant (en 2014 pour 1 milliard de dollars), iSight Patners (en 2016 pour 200 millions de dollars) et Invotas International (en 2016 pour un montant non dévoilé).