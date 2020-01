Firefox 72 : la vie privée reste la ligne directrice

Promesse tenue pour Mozilla : sur Firefox, la fonctionnalité d’incrustation vidéo n’est plus réservée à Windows.

La voilà disponible sur Mac et Linux avec la dernière version stable du navigateur, publiée ce 7 janvier.

Il y a aussi du nouveau pour la protection renforcée contre le pistage (activée par défaut sur toutes les plates-formes depuis la sortie de Firefox 69 début septembre).

Au niveau standard sont désormais bloqués les détecteurs d’empreinte numérique.

Mozilla fait également évoluer le système par lequel les sites demandent l’autorisation d’envoyer des notifications.

Pour plus de discrétion, exit les pop-up*, place à des bulles cliquables qui s’affichent sur la gauche de la barre d’adresse.

On notera la prise en charge expérimentale des certificats clients issus du magasin de certificats de Windows. Ainsi que la disparition de l’option qui permettait de bloquer les images sur un domaine donné.

La prochaine version (Firefox 73), attendue pour le 11 février, apportera entre autres :

* Des pop-up ignorées dans 51 % des cas et entraînant une réponse négative dans 48 %, d’après les statistiques de Mozilla.

