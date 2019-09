Firefox : Mozilla touche au but pour le chiffrement DNS

Après un peu plus d’un an d’expérimentation, l’arrivée du chiffrement DNS dans Firefox se précise.

Mozilla vient d’annoncer une échéance à laquelle le protocole DoH (DNS over HTTPS) sera activé par défaut sur son navigateur. Ce sera fin septembre.

Seuls les États-Unis seront concernés dans un premier temps. La configuration standard redirigera les requêtes DoH vers des serveurs DNS gérés par CloudFlare. Lequel s’est, affirme Mozilla, engagé à ne pas collecter de données personnelles.

Les expérimentations ont démontré, d’après la fondation, que l’impact du DoH sur les performances du navigateur étaient négligeables.

Le protocole sera désactivé par défaut si des contrôles parentaux sont en place, que ce soit au niveau du poste de travail ou du réseau. Il le sera aussi s’il existe une configuration d’entreprise n’autorisant pas explicitement l’usage du DoH.

Mozilla a constaté, pendant la phase de test, un usage relativement peu répandu du contrôle parental avec OpenDNS et de Google SafeSearch. 4,3 % des utilisateurs exploitaient au moins un des deux.

Les configurations de type réseau d’entreprise se sont révélées un peu plus fréquentes. Dans 9,2 % des cas, les requêtes concernaient des domaines privés et/ou retournaient des adresses IP non publiques.

En cas d’échec d’une requête, Firefox se rabattra sur le DNS paramétré au niveau du système d’exploitation.

