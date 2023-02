Fivetran : tout un programme pour se rapprocher des SaaS

Fivetran, en quête de visibilité pour ses Lite Connectors ? Voilà quelques mois que l’éditeur américain a commencé à les intégrer à son catalogue. Il vient cependant tout juste d’orchestrer une forme de lancement officiel.

Sous cette bannière, Fivetran formalise le principe des développements personnalisés. Le programme « By Request », seule porte d’entrée vers les Lite Connectors, en témoigne. La promesse : clients, travaillons ensemble sur des connecteurs spécifiques aux applications SaaS que vous souhaitez.

On est sur un cycle de développement plus rapide que pour les connecteurs standard. Ce prix d’une couverture fonctionnelle moins large (pas d’analyse de workflow, en particulier). Fivetran s’engage sur un processus de six semaines maximum entre l’instruction des demandes et la livraison.

Une règle : tout Lite Connector développé est ensuite ouvert à tous. Aussi Fivetran ne priorise-t-il pas les applications qui comprennent trop de données spécifiques – on est donc plutôt sur du développement « semi-personnalisé ».

Au dernier pointage, le catalogue compte une vingtaine de ces connecteurs. Okta, Rarible et SonarQube ont fait partie de la première salve. WooCommerce, Slack et GoCardless, entre autres, sont arrivés par après. Une soixantaine sont actuellement en phase expérimentale.

