Fluid Framework : alias Loop pour démarrer sur Microsoft 365

À quand les premiers composants Fluid sur Office ? L’intégration devrait démarrer ce mois-ci, sur les versions commerciales de Microsoft 365. Mais ce sera sous une nouvelle marque : Loop.

Derrière ces « composants Fluid », il y a le framework du même nom, officialisé fin 2019 et aujourd’hui open source. Il permet de développer des applications web distribuées, en éliminant le travail côté serveur. La logique se trouve côté client, à renfort de structures de données partagées.

Lorsqu’on modifie un composant ainsi conçu, il s’actualise sur les autres applications auxquelles on l’a intégré. Du moins aussi longtemps qu’elles utilisent la même implémentation de Fluid. Il en existe, par exemple, une pour Microsoft 365.

L’édition collaborative de texte fut le premier usage cible de Fluid. Microsoft vise aujourd’hui plus large. À l’occasion de la conférence Ignite, il a présenté plusieurs composants qui viendront s’intégrer à la suite bureautique cloud « dans les mois à venir » – avec Teams, Outlook et OneNote en première ligne. Entre autres, des tableaux de vote (illustré ci-dessous) et de suivi de projets. Il est aussi question d’une extension aux enregistrements Dynamics 365.

Loop s’incarnera aussi, à l’horizon 2022, dans une application du même nom. Elle donnera accès à des canevas et à des espaces de travail où intégrer des composants.

Il faudra aussi attendre 2022 – plus précisément, aux dernières nouvelles, jusqu’à la Build – pour davantage d’éléments sur le développement de composants Loop tiers pour Microsoft 365.

