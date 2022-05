Classement Forbes : 20 milliardaires de la Tech

De Jess Bezos (Amazon) à David Duffield (Workday), voici la liste Fobres des 20 personnalités des technologies les plus riches en 2022.

La 36e édition du classement Forbes des individus les plus riches de la planète a été dévoilée.

Elon Musk, le patron de Tesla et Space X qui veut acquérir Twitter, domine pour la première fois le classement avec une fortune* estimée à 219 milliards de dollars.

Mais ce sont les personnalités des technologies qui sont les plus représentées au sommet du classement. En outre, 6 des 20 plus riches du classement – Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Page, Sergey Brin, Larry Ellison et Steve Ballmer – ont fait fortune dans les technologies.

Aussi, sur les 2668 milliardaires récensés cette année (fortune totale : 12 700 milliards de dollars), 332 prospèrent dans les technologies (2 100 Md$ ). Ces chiffres sont moins élevés que l’an dernier (365 milliardaires dans la Tech, 2 500 Md$ de fortune totale).

Malgré tout, la fortune cumulée par les milliardaires des technologies reste cette année encore supérieure à celle de tout autre secteur.

Bezos, Huateng et Durov parmi les 20

Voici les 20 personnalités les plus riches du secteur des technologies :

1. Jeff Bezos (2e au général, fortune 171 Md$, pays USA, source clé de revenus : Amazon)

2. Bill Gates (4e, 129 Md$, Etats-Unis, Microsoft)

3. Larry Page (6e, 111 Md$, Etats-Unis, Alphabet – Google)

4. Sergey Brin (7e, 107 Md$, Etats-Unis, Alphabet – Google)

5. Larry Ellison (8e, 106 Md$, Etats-Unis, Oracle)

6. Steve Ballmer (9e, 91,4 Md$, Etats-Unis, Microsoft)

7. Michael Dell (24e, 55,1 Md$, Etats-Unis, Dell Technologies)

8. MacKenzie Scott (30e, 43,6 Md$, Etats-Unis, Amazon)

9. Ma Huateng (34e, 37,2 Md$, Chine, Tencent)

10. Shiv Nadar (47e, 28,7 Md$, Inde, HCL Technologies)

11. William Lei Ding (55e, 25,2 Md$, Chine, NetEase)

12. Jack Ma (67e, 22,8 Md$, Chine, Alibaba Group)

13. Eric Schmidt (70e, 22,1 Md$, Etats-Unis, Alphabet – Google)

14. Jensen Huang (78e, 20,6 Md$, Etats-Unis, NVIDIA)

15. Laurene Powell Jobs & family (110e, 16,4 Md$, Etats-Unis, Apple, Disney)

16. Mike Cannon-Brookes (119e, 15,3 Md$, Australie, Atlassian)

17. Pavel Durov (123e, 15,1 Md$, Russie/EAU, Telegram)

18. Scott Farquhar (123e ex aequo, 15,1 Md$, Australie/USA, Atlassian)

19. Robert Pera (127e, 14,6 Md$, Etats-Unis, Ubiquiti)

20. David Duffield (142e, 12,9 Md$, Etats-Unis, Workday)

La chute des marchés boursiers et le conflit Russie-Ukraine impactent l’industrie des technologies. Un autre élément explique le repli du nombre de ses grandes fortunes au sommet du classement.

En effet, Forbes positionne dorénavant les milliardaires aux commandes de réseaux sociaux, dont le cofondateur et CEO de Facebook/Meta Mark Zuckerberg (15e au classement général, 67,3 Md$ de fortune) dans la catégorie « média et divertissement ».

* Forbes a calculé les fortunes nettes en utilisant les cours des actions et les taux de change du vendredi 11 mars 2022, date à laquelle le marché boursier russe était alors fermé.

(crédit photo © Shutterstock)