Formation cyber : Microsoft fait équipe avec Simplon

Les initiatives se multiplient pour la formation aux métiers de la cyber, en forte tension. Outre l’ouverture de nouvelles écoles et la création de masters spécialisés, on assiste à une mobilisation du secteur pour développer les cursus de formation en alternance.

C’est le choix retenu par Microsoft France qui s’associe avec Simplon pour lancer sa première

» Ecole Cyber » installée au sein de ses bureaux à Issy les Moulineaux. Les 17 élèves âgés de 25 à 39 ans vont y passer trois mois puis seize mois en alternance au sein d’Advens, le cabinet de conseil spécialisé qui parraine cette première promotion.

Pour celle-ci, un des motifs de satisfaction affiché est le taux de féminisation qui atteint 18 % , soit sept alternantes.

Nous inaugurons aujourd’hui avec @simplonco, notre 1ère école dédiée à la cybersécurité, parrainée par @advens !

Merci à @pole_emploi et aux entreprises qui nous ont rejoints dans cette aventure pour leur mobilisation Amadeus, @cellenza @ComputacenterFr @BechtleComsoft 👏 pic.twitter.com/3QDf9RAXyp — Microsoft France (@microsoftfrance) December 1, 2022

Au terme de la formation gratuite de 19 mois, les apprenants pourront obtenir le titre RNCP Administrateur d’Infrastructures Sécurisées, soit l'équivalent d'un diplôme Bac +3, ainsi que les certifications de cybersécurité de Microsoft AZ-500 , MS-500 et SC-900 .

Une formation en alternance pour un diplôme d'Administrateur d’Infrastructures Sécurisées

Le programme se décline autour de six activités principales*, dont l’administration des infrastructures cloud et hybride.

D'autres entreprises partenaires de l'école - Amadeus, Cellenza, Computacenter et Bechtle Comsoft - se sont engagées sur l'accompagnement en alternance des prochaines promotions.

L’ouverture de cette première école s'inscrit dans le cadre du Plan de Compétences Cybersécurité annoncé par Microsoft France en mai dernier qui s'engage à former 10 000 nouveaux professionnels de la cybersécurité d’ici fin 2025.

Selon un rapport de Wavestone publié en mars dernier, il y a près de 15 000 postes disponibles mais non couverts dans le secteur de la cybersécurité en France.

*6 activités principales : l'administration des infrastructures cloud et hybride : provisionnement, intégration, paramétrage, sécurisation, et maintien en condition opérationnelle et en condition de sécurité ; la supervision et le support, dans le respect des bonnes pratiques méthodologiques (ITIL) ; l’évolution des infrastructures cloud et hybrides et la gestion des risques, en s’appuyant par exemple sur les recommandations et les guides ANSSI et CIS benchmarks ; administration des solutions techniques permettant aux utilisateurs d’accéder aux données et aux applications, en assurant la sécurité des accès et la protection des données ; intégration des solutions liées à la mobilité dans la gestion de l’environnement de travail des utilisateurs ; participation à la politique de sécurité de l’entreprise par des actions de sensibilisation, de documentation et de diffusion de bonnes pratiques.

Photo : © Simplon (Twitter)