Formation IT : comment Cisco rapproche offre et demande

Cisco veut former, dans les 10 ans, quelque 25 millions de personnes aux métiers des technologies de l’information et de la cybersécurité.

Comment rapprocher l’offre de compétences IT de la demande exprimée par les entreprises, tout en consolidant un écosystème ?

Cisco a son idée. La multinationale des équipements et des solutions réseau veut former, dans les 10 ans et à l’échelle mondiale, quelque 25 millions de personnes.

Pour soutenir cette ambition, la société américaine déclare étendre la portée de Cisco Networking Academy (CNA), son programme mondial de formation dans les technologies de l’information et la cybersécurité.

Des bases à l’ingénierie, les formations sont proposées en présentiel et/ou en ligne. Elles sont disponibles gratuitement pour la plupart des entreprises. Aussi, le cursus est proposé gratuitement aux éducateurs, indique Cisco.

Le programme associe de nombreux partenaires, parmi lesquels des écoles et établissements d’enseignement supérieur dans 180 pays, ainsi que des acteurs du secteur privé, dont Experis (ManpowerGroup) qui vient officiellement de rejoindre le programme.

Informatique, cybersécurité, réseaux, programmation et données… L’objectif affiché par les partenaires est de « concentrer le parcours d’apprentissage dans les domaines où la demande de travailleurs qualifiés dépasse de loin l’offre. »

Selon un récent rapport livré par Experis, justement, les chefs de projet informatique, les analystes en cybersécurité, les développeurs logiciels et les spécialistes de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) sont les profils les plus difficiles à recruter et à retenir actuellement.

25 ans de formation

Depuis son lancement en 1997 aux Etats-Unis, et en 2001 en France, plus de 17 millions de personnes ont suivi des cours par ce biais, selon les promoteurs de la CNA.

En outre, 95% des inscrits qui ont suivi des « cours alignés sur une certification » (CCIE Security, CCNP, CCNA, DevNet…) ont obtenu un emploi ou ont bénéficié d’une opportunité de formation, d’après le groupe.

Cisco est loin d’être la seule multinationale à investir dans la formation pour alimenter l’industrie en talents. Microsoft, Oracle, IBM et bien d’autres font de même.