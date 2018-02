Formation : LinkedIn Learning s’intègre à Cornerstone OnDemand

L’éditeur de logiciels de gestion des talents Cornerstone OnDemand et le réseau social professionnel LinkedIn ont annoncé l’extension de leur partenariat stratégique mondial.

Dans le cadre de leur accord, les deux entreprises américaines vont mener des actions commerciales conjointes.

Par ailleurs, la plateforme de cours en ligne Linkedin Learning va être intégrée au propre système de gestion de l’apprentissage (ou Learning Management System, LMS) de Cornerstone OnDemand : Cornerstone Learning.

L’intégration va rendre la plateforme de cours en ligne Linkedin Learning accessible aux clients et aux partenaires de Cornerstone OnDemand à partir du printemps 2018.

« La combinaison de nos deux solutions fournit aux entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur, des options avancées. Et ce pour favoriser la mise en œuvre d’une stratégie de formation continue et accélérer le développement des compétences », déclare Jason Corsello, Vice-président Stratégie de Cornerstone OnDemand, cité dans un communiqué.

Depuis son acquisition par Microsoft (l’annonce remonte à juin 2016), LinkedIn a continué les développements de sa plateforme d’e-learning (elle-même fruit du rachat en avril 2015 de Lynda.com).

En associant sa base de données à la plateforme Lynda.com, LinkedIn a développé une solution personnalisée de formation professionnelle.

Celle-ci prend en charge le contexte (profil du candidat, métier, conditions du marché…) à travers l’analyse des données des membres du réseau social, comme l’indiquait ITespresso.

Silver Lake et LinkedIn investisseurs

Par ailleurs, le réseau social a lancé l’automne dernier son programme d’intégration de LinkedIn Learning pour fournisseurs de LMS.

Outre Cornerstone, des entreprises comme Absorb, Adobe, Bridge et SAP Successfactors font déjà partie du programme.

« Les demandes affluent pour de nouvelles méthodes d’apprentissage qui aident les apprenants à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour remplir leurs missions », explique Scott Roberts, Vice-président du développement commercial chez LinkedIn.

« Notre partenariat avec Cornerstone permet aux organisations de répondre à la pénurie de compétences à travers une expérience plus fluide pour les apprenants, les responsables RH et l’entreprise elle-même ».

L’inititive fait suite à l’annonce en novembre dernier d’un investissement de 300 millions de dollars dans Cornerstone par Silver Lake et LinkedIn.

(crédit photo © LinkedIn)