Formation : Nice accueille l’Académie du métavers by Simplon

Meta et Simplon.co ouvrent à Nice une formation de concepteur développeur en technologies immersives (réalité virtuelle, augmentée et mixte).

Pour rapprocher l’offre de la demande de profils qualifiés dans les métiers du numérique, les alliances entre écoles et grands groupes mondiaux se renforcent en France.

Ainsi, le réseau d’écoles Simplon.co propose à Nice des formations dédiées aux métavers et aux technologies immersives, en partenariat avec la multinationale américaine Meta.

L’Académie du métavers by Simplon à Nice, une école gratuite d’accès dédiée aux technologies immersives, accueille ses premiers élèves. La Métropole NCA (Nice-Côte d’Azur) et la Région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur) sont impliquées.

Avec Meta, maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, l’objectif est de former de jeunes talents aux métiers de développeur en technologies immersives (réalité virtuelle, augmentée et mixte) et métavers. Un marché en devenir.

Ainsi, les espaces de travail « entièrement virtuels » représenteraient 30% de la croissance des investissements mondiaux dans les technologies métavers (3D, VR, vision par ordinateur…) à horizon 2027, selon les prévisions du cabinet américain Gartner.

Surfant sur cette vague, l’Académie du métavers basé au CEEI* de Nice ouvre ses portes à partir du 5 décembre 2022. Les élèves bénéficieront d’une formation individuelle de 3 à 4 mois, suivie d’une deuxième phase de 15 à 16 mois en alternance au sein d’entreprises locales partenaires de l’école. Accenture, Virteem et Tequilarapido font partie des partenaires.

Une vingtaine d’élèves sont attendus pour la première année d’ouverture de la formation.

Nice, mais aussi Marseille, Lyon, Paris…

A travers cette initiative, Meta entend soutenir la création d’emplois et la formation de jeunes talents aux nouveaux métiers liés au métavers dans la région Sud de France.

Le partenariat entre Meta et Simplon intéresse d’autres villes, dont Marseille, Lyon et Paris. Au total, une centaine d’élèves participeront à cette première année pilote.

Les partenaires indiquent que « ce programme vise à répondre à la demande des entreprises sur les compétences et les métiers émergents liés aux métavers, mais aussi à s’assurer que des personnes issues de la diversité puissent profiter de ces opportunités professionnelles. »

L’initiative repose sur « l’ensemble des technologies, des équipements et des logiciels du marché et vise des certifications officielles », ont indiqué les promoteurs du programme.

*Centre européen d’entreprises et d’innovation Nice.