Formation : Salesforce affine le machine learning de Trailhead

Salesforce a annoncé l’intégration de nouveaux modules dans sa plate-forme de formation Trailhead.

La mise à jour en question permet aux développeurs, aux rédacteurs et aux cadres qui animent la plate-forme d’utiliser l’IA de façon responsable et les sensibiliser à l’impact qu’elle peut avoir sur les utilisateurs et l’entreprise.

Il faut dire que le fonctionnement d’une IA reste bien souvent totalement opaque pour l’utilisateur.

C’est d’autant plus le cas en raison de la présence d’algorithmes d’apprentissage automatique qui évoluent au fur et à mesure du traitement des données. Et justement comment évoluent-ils ? Restent-ils dans l’éthique convenue, sont-ils réellement partiaux ?

Pour limiter les déviances, la mise à jour ajoute donc ces nouveaux modules Trailhead, conçus pour aider les clients à mieux comprendre le contenu d’un modèle d’IA.

Avec eux, ils pourront exclure certaines données qui parasitent l’IA et identifier ses déviances facilement.

Autrement dit, les utilisateurs vont pouvoir surveiller l’évolution des algorithmes afin qu’ils évitent de biaiser les résultats par « préjugés ».

