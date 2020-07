Fortinet pousse son SD-WAN dans le multicloud

Avec la solution Secure SD-WAN for Multi-Cloud, Fortinet veut fournir aux équipes IT une architecture de sécurité « cloud-à-cloud ».

Fortinet a confirmé la disponibilité de Secure SD-WAN For Multi-Cloud. Une solution sécurisée de mise en réseau définie par le logiciel pour environnements multicloud.

Les administrateurs réseau et les équipes de sécurité sont ciblés, a expliqué dans un billet de blog Vinod Sundarraj, directeur marketing produit de sécurité chez Fortinet.

« Les équipes [IT] en charge des réseaux et de la sécurité essaient constamment de maintenir l’équilibre entre sécurité, complexité et expérience applicative. Un équilibre rendu plus difficile, les organisations se tournant vers les clouds de plusieurs fournisseurs et le cloud hybride pour leurs besoins commerciaux », a déclaré le dirigeant.

Pour relever le défi, le fournisseur américain de solutions de sécurité réseau et des terminaux déclare fournir une solution qui « permet aux services informatiques d’entreprise de se doter d’une architecture réseau sécurisé cloud-à-cloud cohérente et robuste. »

Secure SD-WAN et FortiGate

Avec Secure SD-WAN For Multi-Cloud, Fortinet met en avant les fonctionnalités suivantes :

– l’automatisation du déploiement d’une couche réseau sur différents clouds ;

– une gestion centralisée via des intégrations cloud-native ;

– un acheminement sécurisé du trafic entre les clouds, sans qu’un rétrolien pour réacheminer le trafic Internet vers le datacenter soit nécessaire ;

– une sélection « intelligente » des noeuds de connexion, en fonction des spécificités applications et avec une sélection dynamique du routage.

Fortinet Secure SD-WAN for Multi-Cloud est une fonctionnalité intégrée à l’appliance virtuelle de pare-feu FortiGate-VM, couplée à la console de gestion FortiManager.

(crédit photo © Shutterstock)