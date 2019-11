Framework Java : Quarkus 1.0 de Red Hat fait ses premiers pas

Red Hat a annoncé la disponibilité d’une préversion de Quarkus 1.0, son framework Java pour environnements serverless, cloud et Kubernetes (orchestration de conteneurs).

« Fidèles à nos racines open source, nous avons publié, tôt et régulièrement, [des versions de développement] du logiciel depuis notre première annonce concernant Quarkus en mars 2019″, a déclaré dans un billet de blog Emmanuel Bernard.

Pour l’ingénieur chez Red Hat et cofondateur de Quarkus, le lancement d’une release candidate (RC1) de Quarkus 1.0 marque donc « un véritable jalon » avant publication d’une édition prête pour les déploiements en production d’un framework full stack de programmation réactive et impérative adapté à différentes architectures distribuées.

La solution s’appuie sur des bibliothèques Java, comme Eclipse MicroProfile, Hibernate, JAX-RS, Eclipse Vert.x, Netty et Apache Camel. Quarkus 1.0 prend ainsi en charge les modèles de programmation réactive et impérative à partir d’un moteur de réseau basé sur Vert.x. L’ensemble est compatile avec des API Spring (Web, Data JPA, Dependency Injection, etc.).

« La communauté a travaillé très dur pour améliorer la qualité de Quarkus ces dernières semaines : corrections de bugs, améliorations de la documentation, nouvelles extensions et, surtout, élévation des standards d’expérience développeur« , a ajouté l’ingénieur.

Quelles sont les attentes pour Quarkus ?

Red Hat, éditeur open source désormais dans le giron d’IBM, ambitionne de former un écoystème étendu (un « univers ») autour du coeur (core) de Quarkus.

