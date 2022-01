La France lance une plateforme de calcul quantique hybride

La plateforme regroupera des systèmes classiques et des ordinateurs quantiques mis à disposition de chercheurs, de jeunes pousses et d’industriels en France.

Les ministres Florence Parly (armées), Frédérique Vidal (enseignement supérieur, recherche, innovation) et Cédric O (numérique) ont annoncé mardi le lancement de la nouvelle plateforme nationale de calcul quantique hybride.

Celle-ci va interconnecter des systèmes classiques et des ordinateurs (calculateurs) quantiques, dont les capacités seront mises à disposition d’une communauté de chercheurs, d’industriels et de startups.

Un premier investissement de 70 millions d’euros via le PIA* y sera consacré.

L’objectif est double, a expliqué Cédric O, lors d’un colloque en présence du secrétaire général pour l’investissement Guillaume Boudy. Il s’agit, d’une part, de permettre à une communauté internationale regroupant des laboratoires, des startups et des industriels d’accéder à la technologie. Il est question, d’autre part, de soutenir l’écosystème de jeunes pousses actives dans le calcul quantique. Quandela, Pasqal, CryptoNext, Very Cloud, Alice & Bob font partie des plus souvent mentionnées.

Avec @VidalFrederique et @florence_parly, nous lançons la nouvelle plateforme nationale de calcul #quantique.

Objectifs :

→ Permettre à nos chercheurs et spécialistes d’accéder aux ordinateurs quantiques

→ Renforcer notre écosystème de start-up quantiques 🇫🇷🚀 #France2030 pic.twitter.com/BJXj05gXtv — Cédric O (@cedric_o) January 4, 2022

La plateforme, a expliqué Florence Parly, sera « un espace de test, de synergie et de découverte pour exploiter tout le potentiel de cette technologie ».

Il s’agit de réaliser « des simulations de grande ampleur » et de traiter « d’immenses bases de données ». Et ce grâce à une technologie « qui permettrait d’effectuer certains calculs jusqu’à 1 milliard de fois plus vite qu’une technologie de calcul classique. »

Pour quels usages ?

« Le calcul quantique est une promesse pour nos armées : celle de démultiplier nos capacités de calculs en atteignant une vitesse et une complexité inaccessibles à nos processeurs actuels », a ajouté la ministre. Certains calculs pouvant être effectués « jusqu’à 1 milliard de fois plus vite qu’une technologie de calcul classique ».

« Créer de nouveaux médicaments, accélérer la transition écologique, résoudre des équations jusque-là insolvables » sont d’autres enjeux, a déclaré Frédérique Vidal.

Cette annonce intervient un an après la présentation de la stratégie quantique de la France par Emmanuel Macron. Cette stratégie consacre 1,8 milliard d’euros, dont 1 milliard financé par l’Etat, au développement des technologies quantiques sur la période 2021-2025.

*Programme d’investissements d’avenir