Free lance à son tour une box 4G

Une offre de plus au catalogue de Free Mobile.

Pour 29,99 € TTC par mois, sans engagement, l’opérateur propose une box 4G+.

La souscription est soumise à « éligibilité technique et géographique ». Elle est en l’occurrence réservée aux personnes situées dans des zones non desservies par la fibre et qui disposent d’une couverture de réseau mobile suffisante.

La box fournie est un modèle Huawei B715-23c, avec 4 ports Ethernet, 1 port USB et alimentation secteur.

Free annonce des débits maximaux de 320 Mbit/s en réception et 50 Mbit/s en émission, sur son réseau propre (pas d’itinérance 3G sur le réseau Orange).

L’enveloppe data est de 250 Go par mois, avec débit réduit au-delà.

S’il ne semble pas exister de possibilité d’acquérir la box, Free ne facture pas de frais de location. Il faut toutefois compter 19 € pour la mise en service et 29 € en cas de résiliation.

Photos d’illustration © Free

