Au troisième trimestre, Free frôle les 20 millions de clients, dont près de 13,4 millions d’abonnés mobiles. Le groupe télécoms accélère sur la 4G et la fibre.

Au 30 septembre 2017, Iliad/Free comptait près de 13,4 millions d’abonnés mobiles, dont plus de la moitié en 4G (7,4 millions). En un an, la base utilisateurs Free Mobile a grossi de 8,5% (+39,6% pour les clients 4G).

Pour le deuxième trimestre consécutif, le nombre de forfaits à 2 euros (gratuit pour les clients Freebox) est en recul au profit intégral du forfait à 19,99 euros (15,99 euros pour les « freeboxiens ») bien plus rémunérateur pour l’opérateur. Mais aucune précision n’est apportée sur le taux de répartition entre les deux forfaits.

Avec à peine plus de 1% de croissance pour près de 6,5 millions de Freebox connectées, l’activité fixe est beaucoup plus modeste, en apparence. Elle est avant tout portée par le basculement des abonnés ADSL sur le FTTH.

Fin septembre, 483 000 foyers bénéficient de la fibre optique à domicile du réseau Free. Une activité en hausse plus de 82% et qui permet à Iliad de revendiquer la place de premier opérateur alternatif (à Orange) sur le FTTH. Il est difficile de comparer avec SFR, qui ne communique pas sur le nombre d’abonnés à la fibre optique à domicile stricto sensu.

Tous canaux de connexion confondus, Free dispose d’une base globale de 19,89 millions de clients (+6,27% en un an).

7 Go de données 4G par mois par abonné

Il n’y a pas que les nombres d’abonnés qui soient en hausse. Les résultats du troisième trimestre nous apprennent que la consommation de données en 4G atteint les 6,9 Go par mois par utilisateur (+52,8% en un an). « L’une des plus fortes consommation de data mobile en Europe », selon le groupe télécoms de Xavier Niel.

Même l’Arpu (revenu mensuel moyen par abonné) est en hausse à 33,90 euros. 40 centimes de mieux qu’en septembre 2016. Free indique que celui de la Freebox Révolution reste supérieur à 38 euros mais sans plus de précision sur la marge.

Cela se traduit par un chiffre d’affaires de 1,25 milliard d’euros en hausse de 5,3%. Une croissance inférieure à celle des neuf premiers mois : +6,6% pour près de 3,5 milliards.

84% de la population couverte en 4G

Les activités dans le fixe continuent de rapporter la majorité des revenus : 694 millions sur le trimestre (+4,4%) et plus de 2 milliards depuis le début de l’année (+4,7%).

Le mobile progresse néanmoins plus vite : +6,3% pour 554 millions sur le trimestre et +9% pour 1,63 milliard sur l’année.

Fort de ses bons résultats, Free accélère le déploiement de ses réseaux. Le déploiement de 1760 sites mobiles sur le trimestre (1100 sites en 1800 MHz, 560 en 2600 MHz et 100 en 700 MHz) lui permet d’augmenter sa couverture 4G de 6 points. Et de revendiquer plus de 84% de la population aujourd’hui couverte en 4G.

La 3G est opérée par 11 300 sites sur le territoire (plus de 1000 sur le trimestre) qui couvrent 93% de la population. Au-delà des 90% relatifs à l’obligation de couverture de l’opérateur fixés au 12 janvier 2018.

5,6 millions de prises FTTH

Côté fibre, le nombre de prises FTTH raccordables est passé à 5,6 millions contre 4 millions un an plus tôt.

Un volume qui va s’accélérer alors que Free a signé, le 9 novembre, un accord de partenariat avec Orange pour se raccorder aux 110 000 prises optiques que l’opérateur historique déploiera d’ici 2021 en tant que délégataire de service public (DSP) pour le réseaux d’initiative publique (RIP) de Mayenne.

Un accord qui succède à celui d’Axione signé en juin dernier et portant sur 2 millions de prises en zones peu denses. D’autres signatures sur des RIP sont attendues.

Rappelons qu’Iliad vise les 9 millions de prises FTTH raccordables pour 2018 et le 20 millions fin 2022.

Orange déploiera la fibre dans tout le département de @LaMayenne. 😀

Et pour la 1ère fois en France dans le cadre d’un RIP fibre, les clients auront dès le départ le choix entre au moins 2 FAI : @Orange et @LALIGNEDEFREE : chaque mayennais décidera ! 👍 pic.twitter.com/EKzCIB5bzy — Stéphane Richard (@srichard) 9 novembre 2017

