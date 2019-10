Freebox Delta : Amazon Prime inclus gratuitement… avec des limites

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Une jonction de plus entre les services Amazon et la Freebox Delta.

À l’assistant vocal Alexa, disponible depuis le lancement commercial de la box en décembre 2018, s’ajoute désormais l’abonnement Prime.

Free le propose sans surcoût à ses abonnés actuels, ainsi que pour toute nouvelle souscription.

Les services sont les mêmes que ceux proposés en dehors de l’offre Freebox Delta. On trouve notamment :

Prime Video (films et séries en VoD)

Prime Music (streaming sur un catalogue de 2 millions de titres avec une limite de 40 h par mois)

Twitch Prime

Prime Reading (e-books)

Diverses options de livraison soumises à conditions, en particulier géographiques

Tout pour la Delta. On attend encore l’arrivée de netflix sur la révolution !!! — Dexter Jordan 🇬🇵 (@Dextex97) October 29, 2019

Pas pour tout le monde

Le compte Amazon Prime se crée sur l’espace abonné Free.

Ceux qui sont déjà abonnés peuvent rattacher leur compte, afin d’accéder à l’interface de Prime Video sur la box. Ils resteront toutefois facturés par Amazon (5,99 € TTC par mois ou 49 € par an).

Il existe une méthode pour éviter de se désabonner comme pour netflix ? pic.twitter.com/xlKGDozMUG — papafred (Officiel) (@papafred13) October 29, 2019

De base, la Freebox Delta revient à 49,99 € TTC par mois. Y sont inclus les bouquets Freebox TV et TV by Canal Panorama*, tout comme le forfait Netflix Essentiel et les abonnements LeKiosk (presse) et Youboox One (livres numériques).

Il est possible de souscrire sans le bouquet TV Free, par téléphone, pour 47 € par mois.

Si on souhaite supprimer les autres services, il faut se tourner vers l’offre Freebox Delta S (39,99 €)… dont Amazon Prime est exclu.

On soulignera que le partage de l’abonnement Prime avec des membres de la même famille n’est pas accessible sur l’interface de la Freebox Delta.

@Free attention, les services Amazon Prime inclut également le partage de l’abonnement à un membre de la même famille.. Option qui n’est plus possible et qui n’apparaît plus avec le Prime Free.. dommage pic.twitter.com/Lb67x6u5mF — Elim (@Elim3701) October 29, 2019

* Pour les forfaits Freebox Delta souscrits avec des services TV, il faut ajouter le prix du décodeur. On peut l’acquérir au comptant (480 €) ou en plusieurs fois sans frais.

Photo d’illustration © Free