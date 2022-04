Freelances : pourquoi Malt s’offre Comatch

Fournir aux entreprises un unique point d’accès à plus de 340 000 indépendants du numérique et 15 000 consultants en management, c’est l’objectif affiché par Malt et Comatch.

Malt a annoncé en début de semaine acquérir, pour un montant resté confidentiel, la place de marché allemande du conseil indépendant Comatch.

L’entreprise a été fondée en 2014 par Christoph Hardt et Jan Schächtele, deux anciens membres du cabinet McKinsey. Depuis, Comatch a construit un réseau de consultants et experts sectoriels internationaux. L’entreprise basée à Berlin est présente désormais sur 9 marchés et emploie 130 personnes à temps plein.

De son côté, Malt (anciennement Hopwork), plateforme conçue en France pour mettre en relation travailleurs indépendants du numérique et entreprises, a été fondée en 2013 par Vincent Huguet, Hugo Lassiège et Jean-Baptiste Lemée.

L’entreprise, forte de la confiance de ses investisseurs, revendique un réseau freelances « hautement qualifiés », parmi lesquels des développeurs et des data scientists.

1 milliard € de volume d’affaires

A travers ce rachat, Malt ambitionne essentiellement de :

– Etendre sa marketplace de « 340 000 travailleurs indépendants » aux « 15 000 consultants en management et experts sectoriels » de Comatch

– Atteindre le « milliard d’euros de volume d’affaires » d’ici 2024 sur un marché européen du freelancing évalué à 355 milliards d’euros

– Conforter sa position de chef de file européen et de partenaire de référence des entreprises à la recherche de talents externes

– Fournir à plus de 50 000 clients un point d’accès unique à des profils techniques et des consultants issue de plus de 102 pays

La markeplace ainsi consolidée dit son intention de recruter 150 profils supplementaires portant l’effectif total à plus de 600 collaborateurs à fin 2022.

Malt opère dorénavant, avec Comatch, dans 11 marchés et secteurs géographiques. Ensemble, les plateformes collaborent déjà « avec 80% des entreprises du CAC-40 et du DAX-40 et, avec plus de 1 000 grandes entreprises », indiquent les entreprises.

« Comatch est un acteur majeur du conseil indépendant. Partageant la même vision de l’avenir du travail et notre approche community first, qui place les talents au cœur du produit et de l’entreprise »,a déclaré Vincent Huguet, CEO de Malt.

(crédit photo @Malt_France)