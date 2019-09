French Tech : ce qu’il faut attendre du France Digitale Day 2019

Combien de milliards Emmanuel Macron va-t-il mobilisé pour financer les start-up françaises à l’occasion du France Digitale Day qui se tient demain à Paris ?

Selon Reuters, qui cite l’Elysée, ce sont « plusieurs milliards d’euros d’une vingtaine d’investisseurs français ». C’est beaucoup mais ça reste flou.

Le président devrait largement s’inspirer des recommandations du rapport « Financer la quatrième révolution industrielle » remis par Philippe Tibi, en juillet dernier, indique la source élyséenne.

Ce rapport pointe les difficultés de financement en » late stage », c’est à dire des levées de fonds supérieures à 50 millions d’euros, en raison du manque d’investisseurs spécialisés sur ces segments en France.

Pour y remédier, le rapport préconise d’inciter les investisseurs institutionnels français à financer des fonds de capital-innovation de plus d’un milliard d’euros en faveur d’entreprises en forte croissance. L’objectif de l’Elysée serait d’en créer une dizaine à l’horizon 2022.

“Ces derniers mois, on est parvenu à mobiliser les grands assureurs, les asset managers et des acteurs du secteur public pour qu’ils contribuent à cette initiative, soit en investissant directement dans des fonds ‘late stage’ soit en abondant un fond de fonds que BPI France va mettre en place pour investir lui même dans les fonds de late stage”, précise l’Elysée à Reuters.

Autre initiative attendue, la création d’un « Next 40 », une liste de 40 jeunes pousses qui devraient bénéficier d’un accompagnement spécifique.

« Aujourd’hui, il y a plus d’une cinquantaine de sociétés que l’on peut regarder en France comme étant de futures licornes », a assuré Frédéric Mazzella, co-président de France Digitale, à France Info.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.