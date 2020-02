Fujitsu monte sa société de conseil en transformation numérique

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nom : Ridgelinez. Nature : société de conseil en transformation numérique. Maison mère : Fujitsu.

Le groupe japonais a récemment créé cette spin-off dont l’activité commerciale démarrera le 1er avril 2020. Toshiya Imai (ci-contre) en prendra les rênes. Ancien de SAP, il travaille actuellement pour Strategy&, entité rattachée à PwC.

Le périmètre d’action de Ridgelinez n’a pas encore fait l’objet d’une communication officielle. Mais l’objectif est affirmé : accompagner le repositionnement de Fujitsu autour de la notion d’« expérience numérique » (« DX company »).

Cette stratégie implique d’autres changements structurels parmi lesquels :

Suppression d’un poste au premier niveau hiérarchique (supervision des fonctions corporatives)

Au Japon, révision de l’organigramme dans l’optique d’aligner les équipes de commerciaux et d’ingénieurs sous le prisme des services

Gouvernance unifié pour les autres zones géographiques

Fujitsu a présenté ces démarches parallèlement à l’annonce de ses résultats trimestriels.

Le chiffre d’affaires dégagé sur les 9 premiers mois de l’exercice fiscal 2019 (à achever le 31 mars prochain) avoisine les 23 milliards d’euros*. Soit une baisse de 2,1 % par rapport à la même période sur l’exercice précédent – lui-même déjà marqué par un recul des revenus.

Le résultat net, en revanche, affiche une nette croissance : + 73,1 %, à environ 820 millions d’euros.

La réduction des coûts (- 10 % pour l’ensemble ventes + frais généraux et administratifs) n’y est pas étrangère. La progression notable de l’activité « Services » au Japon (+ 14,8 % de C. A.) non plus.

L’une et l’autre contribuent à compenser la restructuration de l’activité hardware (« Device Solutions »). Un chantier marqué en 2018 par la cession des PC Fujitsu à Lenovo dans le cadre d’une joint-venture.

* Au taux du 4 février 2020 à 14 h : 1 yen = 0,0083 euro

Photo d’illustration (bureaux de Munich) © Fujitsu