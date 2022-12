Future Group : 4 écoles spécialistes des bootcamps tech réunies

Image 1 parmi 4

Pionnière du mouvement bootcamp en France, Wild Code School est une école de formation professionnelle aux métiers Tech fondée en 2013 à La Loupe (Eure-et-Loir) par Anna Stépanoff et Romain Cœur. L'école propose en France et en Europe des formations intensives aux métiers tech – développement web, data analyse, cybersécurité, product management – sur campus, à distance ou en entreprise. Elle revendique plus de 5 000 élèves et alumni à ce jour, et ambitionne, à travers Future Group, d'accélérer sa croissance et de doubler le nombre d'étudiants formés en 2023. "Aujourd'hui, il est plus facile de trouver un VC pour financer sa startup que de constituer une équipe tech solide. Future Group veut devenir le partenaire privilégié des entreprises européennes en formant et en mettant à leur disposition les meilleurs profils techniques, nécessaires à leur croissance", précise Anna Stépanoff, fondatrice de la Wild Code School & conseillère régionale Centre-Val de Loire. (crédit photo © Wild Code School)