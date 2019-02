G Suite Basic gère désormais les applications d’une flotte de mobiles

Dans sa version basique pour les pros, G Suite ne s’arrête plus à la simple fourniture de messageries, des applications bureautiques et des outils de Google orientés entreprise dans le cloud. Elle évolue en permettant également aux administrateurs de contrôler quelles sont les applications autorisées ou non à être installées sur une flotte de mobiles d’entreprise animés par Android.

La nouveauté c’est qu’auparavant ces autorisations sur-mesure n’étaient accessibles que pour les éditions avancées (Business, Entreprise).

Plusieurs options professionnelles incluses

Par ailleurs, la console d’administration n’autorisait que la gestion des mots de passe et l’effacement à distance d’un compte. Pour le Play Store, il fallait impérativement disposer d’une formule « avancée » pour pouvoir gérer une section « Applications professionnelles».

Désormais plusieurs nouvelles options sont incluses, comme l’installation automatique des applis professionnelles. Il est de surcroit possible de classer les applications dans des collections dédiées sur le Play Store.

La version basique permet également de générer des applications Web métier, sortes d’icônes renvoyant vers des pages Web utiles de la société.

Enfin, il est désormais plus rapide et simple de déployer une application directement sur les mobiles des utilisateurs.

En revanche, l’option basique de G Suite ne permet pas encore de bloquer la désinstallation par l’utilisateur d’une application professionnelle, de gérer des applications iOS et de nombreuses autres fonctions toujours réservées aux versions avancées.