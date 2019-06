G Suite : Hangouts Chat intègre les chatbots conversationnels

G Suite enrichit sa messagerie collaborative Hangouts Chat avec l’intégration de Dialogflow, son outil de conception de chatbots .

L’intégration peut s’activer de deux façons : via le menu « Intégrations » de Dialogflow (image ci-dessous) ou sur la console d’administration Google Cloud.

On peut disposer d’un plus gros volume de requêtes (nombre variable selon le format utilisé : texte, audio, appel téléphonique…) avec les versions payantes de Dialogflow. La facturation se fait sur le compte Google Cloud.

Dialogflow était déjà connecté à une dizaine de messageries, dont Facebook Messenger, Skype, Slack et Viber.

Dans le même domaine, Hangouts Chat peut aussi s’intégrer avec la plate-forme Hubot.

En parallèle, Google ajoute à sa messagerie un catalogue de bots. Par défaut, ils sont classés en fonction du nombre d’installations dans le groupe de discussion auquel participe chaque utilisateur.

Les entreprises utilisatrices de G Suite peuvent accéder, depuis un peu plus d’un an, à Hangouts Chat.

Selon une récente étude, les agents conversationnels (chatbots) basés sur l’intelligence artificielle gagnent du terrain dans les entreprises, dans le domaine du service aux clients ou le support informatique (help desk).

