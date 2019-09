G8X ThinQ : LG persiste dans les smartphones à double écran

Un smartphone à écran pliable ? Toujours pas chez LG.

Le groupe coréen privilégie la solution de l’écran secondaire.

En début d’année, à l’occasion du MWC, il avait présenté un premier téléphone ainsi équipé : le V50 ThinQ.

Lancé en Corée au mois de mai, le produit n’est pas distribué en France, où LG a « pris du recul » sur sa division mobile.

Il en sera peut-être de même avec le G8X ThinQ, présenté dans le cadre du salon IFA.

Quelques éléments évoluent sur l’écran secondaire par rapport à celui du V50 ThinQ :

Connecteur magnétique remplacé par de l’USB-C

Charnière pivotante à 360 °

Affichage un peu plus grand (passage de 6,2 à 6,4 pouces)

Écran additionnel de 2,1 pouces utilisable lorsque le téléphone est fermé

Ce deuxième écran est activable dans les réglages rapides d’Android (livré en version 9.0). On peut paramétrer l’ouverture automatique d’une application.

LG annonce une consommation de batterie de 20 à 30 % supérieure. Certaines de ses applications sont adaptées. Par exemple la galerie, pour visualiser d’un côté les photos et de l’autre leurs vignettes. Ou le clavier, pour faciliter entre autres la réalisation de captures d’écran.

Peu d’applications tierces sont pour le moment optimisées, sinon le navigateur web Whale, utilisé essentiellement sur le marché sud-coréen.

Livré sans 5G

Le deuxième écran ajoute 15 mm d’épaisseur et 134 g au G8X ThinQ, qui pèse lui-même 192 g pour 8,4 mm (le V50 ThinQ en est à 183 g pour 8,3 mm).

D’un téléphone à l’autre, LG a conservé la base Snapdragon 855 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La capacité de la batterie (4 000 mAh) ne varie pas non plus.

La définition de l’écran 6,4 pouces est, elle, revue à la baisse : de 3 120 x 1 440 pixels sur le V50 ThinQ, on passe à 2 340 x 1080 sur le G8X ThinQ.

Ce dernier dispose aussi de deux appareils photo en moins.

Au dos : un 27 mm à 12 mégapixels et f/1.8 + un 9 mm à 13 mégapixels et f/2.4

Le V50 ThinQ dispose lui d’un 27 mm à 12 mégapixels et f/1.5 + un 52 mm à 12 mégapixels et f/2.4 + un 16 mm à 16 mégapixels et f/1.9 En façade : un 26 mm à 32 mégapixels et f/1.9

Le V50 ThinQ embarque un 26 mm à 8 mégapixels et f/1.9 un 21 mm à 5 mégapixels et f/2.2

LG dote son G8X d’un bouton Google Assistant, que le V50 ThinQ n’a pas. Idem pour le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. La 5G, au contraire, n’est pas reconduite, pour le moment en tout cas.