Gaia-X : qu’y a-t-il vraiment dans le catalogue du CISPE ?

Trouver des services « compatibles Gaia-X » ? Il y a un catalogue pour ça. En l’occurrence, celui du CISPE.

L’association, qui représente les fournisseurs cloud en Europe, profite du sommet Gaia-X 2023 pour mettre en lumière cette initiative.

Nous l’avons relevé : des 14 fournisseurs répertoriés, tous ont des racines européennes… à l’exception d’un : AWS – qui se référence néanmoins à travers sa filiale EMEA, établie au Luxembourg.

Le groupe américain fournit une grande part des services listés. Sur les 1484 entrées, 668 (soit 45 %) lui sont liées. Cela tient en partie à l’étendue géographique de ses infrastructures. EC2 et S3, par exemple, apparaissent chacun dans leurs versions localisées à Dublin, Francfort, Londres, Milan, Paris et Stockholm.

L’un et l’autre ont même droit à une entrée supplémentaire sur la région AWS Paris. Elle s’apparente toutefois à un doublon (aucune différence sur le descriptif).

Des doublons, il y en a aussi au niveau des services. Et cela influe nettement sur le volume du catalogue. Pour l’illustrer, restons sur l’offre AWS : tous les services certifiés au niveau 1 ou 2 du framework de labellisation Gaia-X sont aussi référencés sans cette étiquette.

Au niveau 1 (autocertification par AWS), ces services se comptent par dizaines. Au niveau 2 (audit requis), on trouve EC2, Amazon S3 et CloudTrail.

OUTSCALE et OVHcloud labellisés au niveau maximum

Le deuxième fournisseur en nombre d’entrées (486) est OVHcloud. Au niveau 1 de la labellisation Gaia-X, il a son offre de serveurs de stockage dédiés, dans 11 zones géographiques couvrant 8 pays (France, Allemagne, Pologne, Canada, USA, UK, Australie, Singapour).

Au niveau 2, il y a les serveurs dédiés (10 zones), la gamme Managed Bare Metal (Roubaix) et l’offre Veeam Enterprise (Roubaix, Strasbourg).

OVHcloud a une labellisation au niveau 3, pour son offre HPC pour VMware (Roubaix, Strasbourg). Tous ses autres services sont « sans étiquette ». Parmi eux, quelques-uns placés en catégorie PaaS : MongoDB, les clusters Kubernetes et le trio AI Notebook – AI Apps – AI Training.

Trois autres fournisseurs français figurent au catalogue :

– 14 entrées pour Ikoula (VPS, serveurs dédiés, stockage & sauvegarde, hébergement…), sans labellisation

– 8 entrées pour OUTSCALE, avec son IaaS public et son cloud secteur public, tous deux labellisés niveau 3

– 2 entrées pour Thésée DataCenter, avec l’hébergement dans ses datacenters des Yvelines (Aubergenville, niveau 1 ; Voisins-le-Bretonneux, sans labellisation)

SWIPO… et les autres : un travail d’étiquetage à approfondir

Si on étudie le catalogue sous l’angle des certifications, la plupart n’ont aucun résultat associé… alors même que des services référencés y sont conformes. Le critère « conformité RGPD » en est un emblème.

Pas de résultat pour la certification HDS. Pas plus pour SecNumCloud, ni son pendant espagnol… mais quelques résultats pour l’équivalent allemand (C5), chez OVHcloud.

Il y a, en revanche, près de 500 entrées pour le filtre SWIPO. Il faut dire que le CISPE porte ce code de conduite pour la portabilité du IaaS.

Sous le prisme de la localisation des services, la France a le plus gros volume d’entrées (500). Dont 282 pour OVHcloud, 184 pour AWS, 10 pour Aruba (fournisseur italien), ainsi que toutes celles d’Ikoula, OUTSCALE et Thésée DataCenter. Suivent :

– Italie (241 entrées)

84 pour AWS, le reste pour des fournisseurs locaux (CoreTech : 60 ; Opiquad : 34 ; Aruba : 30 ; Irideos : 22 ; Netalia : 11)

– Allemagne (157)

104 pour AWS, 8 pour Aruba, 11 pour Irideos, 6 pour Leaseweb (fournisseur néerlandais), 28 pour OVHcloud

On aura noté l’absence de fournisseurs allemands dans le catalogue.

– Espagne (49)

39 pour Jotelulu et 10 pour Gigas, tous deux acteurs locaux

Illustration générée par IA